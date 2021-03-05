Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Посол РФ считает неприемлемыми претензии США по ситуации с правами человека в России

Он отметил, что такие заявления не должны строиться только на эмоциях.

5 марта 2021, 03:38
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает неприемлемыми заявления США касаемо ситуации с правами человека в РФ. Такие претензии должны подкрепляться фактами и анализом. Его слова приводятся на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить", — сказал Антонов во время выступления в дискуссионном клубе "Космос-клаб".

По его словам, обвинения должны строиться на основе фактов и анализа, а не предположений и эмоций, выплёскиваемых в публичное пространство.

Посол России рассказал, какие шаги могли бы нормализовать отношения с США

Посол России рассказал, какие шаги могли бы нормализовать отношения с США

Россия же, в свою очередь, выступает за поддержание прагматических, равноправных и добрососедских двусторонних отношений и не собирается привносить идеологические различия в межгосударственные связи. Этим же принципам должен следовать Вашингтон.

Ранее в США заявили, что не будут добиваться "перезагрузки" отношений с Россией

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1