Посол РФ считает неприемлемыми претензии США по ситуации с правами человека в России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает неприемлемыми заявления США касаемо ситуации с правами человека в РФ. Такие претензии должны подкрепляться фактами и анализом. Его слова приводятся на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить", — сказал Антонов во время выступления в дискуссионном клубе "Космос-клаб".

По его словам, обвинения должны строиться на основе фактов и анализа, а не предположений и эмоций, выплёскиваемых в публичное пространство.

Россия же, в свою очередь, выступает за поддержание прагматических, равноправных и добрососедских двусторонних отношений и не собирается привносить идеологические различия в межгосударственные связи. Этим же принципам должен следовать Вашингтон.

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