Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Вакцину "Вектора" разрешили для пациентов старше 60 лет

Препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года, это вторая отечественная вакцина против ковида.

5 марта 2021, 08:30

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Вакцину "Эпиваккорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", разрешили применять среди пациентов старше 60 лет. Теперь в инструкции к препарату говорится, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет (без ограничений для пожилых).

"Вакцина "Эпиваккорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Памфилова сделала прививку от ковида "Эпиваккороной"

Памфилова сделала прививку от ковида "Эпиваккороной"

А сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в запуске линии розлива "Эпиваккороны" в форме шприц-доз. Производство располагается в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Это вторая официально одобренная в стране отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мишустин запустил производство "Эпиваккороны" в виде шприц-доз

сегодня в 08:30

За сутки в России снова выявили менее 12 тысяч случаев коронавируса

сегодня в 08:03

Мишустин обозначил сроки завершения массовой вакцинации от коронавируса

сегодня в 07:07

На Украине могут разрешить второе гражданство, но оно не должно быть российским

сегодня в 09:04

Эксперт готовился к вскрытию погибшего мотоциклиста и пришёл в ужас, когда тот внезапно задрожал

сегодня в 09:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1