Вакцину "Вектора" разрешили для пациентов старше 60 лет

Вакцину "Эпиваккорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", разрешили применять среди пациентов старше 60 лет. Теперь в инструкции к препарату говорится, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет (без ограничений для пожилых).

"Вакцина "Эпиваккорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

А сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в запуске линии розлива "Эпиваккороны" в форме шприц-доз. Производство располагается в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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