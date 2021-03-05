Вакцину "Вектора" разрешили для пациентов старше 60 лет
Препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года, это вторая отечественная вакцина против ковида.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Вакцину "Эпиваккорона", разработанную новосибирским центром "Вектор", разрешили применять среди пациентов старше 60 лет. Теперь в инструкции к препарату говорится, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет (без ограничений для пожилых).
"Вакцина "Эпиваккорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII–IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
А сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в запуске линии розлива "Эпиваккороны" в форме шприц-доз. Производство располагается в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Напомним, препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Это вторая официально одобренная в стране отечественная вакцина от коронавирусной инфекции. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации "Эпиваккороной" будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида.
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