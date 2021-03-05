Склоняли к сексу и унижали: ещё несколько девушек обвинили известных братьев брейк-дансеров в совращении

Ещё несколько девушек обвинили братьев брейк-дансеров Станишевских в совращении. Видео © LIFE

В Крыму продолжает разгораться скандал вокруг известных брейк-дансеров и основателей собственной школы танцев — братьев-близнецов Станишевских. Ещё несколько девушек обвинили Олега и Игоря в совращении. По словам предполагаемых жертв, ещё когда они были несовершеннолетними, танцоры просили присылать интимные фото и склоняли к сексу.

Так, одна из собеседниц Лайфа рассказала, что познакомилась с Олегом Станишевским в соцсетях, когда ей было 14 лет. При этом парень якобы был инициатором общения. По словам Дарьи, после непродолжительного диалога в Интернете молодой человек предложил ей встретиться.

"Он отвёл меня в какое-то место определённое, где начал меня обнимать, целовать и трогать за интимные места. У нас произошла близость, я была в глубоком опьянении. И Олег знал, что мне 14 лет", — говорит собеседница Лайфа.

Как рассказала Дарья, после этого брат Олега стал проявлять повышенный интерес к её персоне. Игорь якобы предлагал девушке половой контакт, а также присылал ей свои фото интимного характера.

Ещё одна девушка по имени Виктория рассказала, что три года назад брала уроки танцев у Игоря Станишевского. По её словам, у молодого человека якобы с самого начала был к ней "недружеский" интерес.

"Мне на тот момент было 15 лет. Он начал склонять меня к оральному сексу. После месяца знакомства у нас случился сексуальный контакт. Потом он уехал в Санкт-Петербург, и мы с ним общались онлайн", — заявила Вика Лайфу.

По словам девушки, после этого Игорь якобы уговаривал её присылать ему интимные фото и видео. Викторию это не смущало, так как у неё на тот момент возникли чувства к тренеру.

Рассказать о пережитом девушки решились только после возбуждения уголовного дела. Поводом стало заявление ещё одной воспитанницы тренеров. Ранее Лайф сообщал, что Дарья Александрова впервые рассказала о домогательствах Станишевских. Как она утверждает, братья совратили её, когда ей было 14 лет.

Историей уже заинтересовались следователи, изначально уголовное дело было возбуждено только в отношении Игоря. Однако, когда появились новые потерпевшие, обвинения предъявили и Олегу. В свою очередь, братья вину не признают. По их словам, вся эта история — просто хайп.

"Я знаю правду и знаю, что она за мной", — заявил Игорь Станишевский Лайфу, подчеркнув, что девушки всё выдумали, поскольку путаются в показаниях.

А адвокат танцоров Арман Петросян рассказал, что подзащитные прошли полиграф. Он считает, что дело может пойти по сценарию истории с Дианой Шурыгиной.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве полицейский выстрелил в девочку-подростка из травматического пистолета после домогательств. В момент инцидента он был не при исполнении и в гражданской одежде. Школьницу доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сотрудника ППС уволили.

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