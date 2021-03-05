"Есть и другие формы контроля": Народный учитель оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году
Преподаватель напомнил, что экзамен позволяет поступать в вузы Москвы, не выезжая из райцентра.
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Народный учитель России, директор столичного центра образования № 548 Ефим Рачевский считает нормальным решением отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 году. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом. Преподаватель отметил, что уже в этом году для получения аттестата школьникам необходимо сдать экзамены по двум обязательным предметам.
"Есть же и другие формы контроля. И самое главное, почему все считают, что школьники учатся только потому, что их будут проверять на ЕГЭ? Почему никто не допускает мысли, что они учатся не для правительства, не для папы с мамой, а учатся для себя. Вот если бы отменили штраф за езду с превышением скорости, это же не означает, что все сидящие за рулём начнут давить пешеходов", — отметил учитель.
Рачевский указал, что люди постепенно привыкают к порядку, но на первичном этапе нужны репрессивные меры. Преподаватель также подчеркнул, что не стоит забывать "мощную позитивную роль" ЕГЭ, ведь он, например, позволяет поступать в "московские вузы, не выезжая из какого-нибудь райцентра".
По словам народного учителя, модернизация планируется на 2030 год, и впереди ещё девять лет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Рособрнадзоре не исключили отмену обязательного ЕГЭ. В ведомстве также отметили, что к 2030 году как сама процедура ЕГЭ, так и задания могут существенно измениться.
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