"Есть и другие формы контроля": Народный учитель оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году

Народный учитель России, директор столичного центра образования № 548 Ефим Рачевский считает нормальным решением отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 году. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом. Преподаватель отметил, что уже в этом году для получения аттестата школьникам необходимо сдать экзамены по двум обязательным предметам.

"Есть же и другие формы контроля. И самое главное, почему все считают, что школьники учатся только потому, что их будут проверять на ЕГЭ? Почему никто не допускает мысли, что они учатся не для правительства, не для папы с мамой, а учатся для себя. Вот если бы отменили штраф за езду с превышением скорости, это же не означает, что все сидящие за рулём начнут давить пешеходов", — отметил учитель.