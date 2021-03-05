Скопинский маньяк рассказал, куда потратит миллионный гонорар за съёмки в ток-шоу
Правда, искренности в его интервью мало — скорее всего, Мохов решил потроллить журналистов.
Вышедший на свободу после 17 лет заключения скопинский маньяк рассказал, куда намерен потратить гонорар после съёмок в ток-шоу на одном из федеральных каналов. По словам Виктора Мохова, он отправится в отпуск и не исключено, что с любимой женщиной, на которой он намерен жениться.
Скопинский маньяк рассказал, куда потратит миллионный гонорар за съёмки в ток-шоу.
Видео © LIFE
"На юг отдыхать поеду!" — похвастался он журналистам.
А вот называть сумму гонорара, выплаченную ему телевизионщиками, Мохов не стал. Вместо ответа на этот вопрос он предпочёл отшутиться.
"Целый мешок денег привёз!" — заявил Мохов.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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