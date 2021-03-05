Скопинский маньяк рассказал, куда потратит миллионный гонорар за съёмки в ток-шоу.

Вышедший на свободу после 17 лет заключения скопинский маньяк рассказал, куда намерен потратить гонорар после съёмок в ток-шоу на одном из федеральных каналов. По словам Виктора Мохова, он отправится в отпуск и не исключено, что с любимой женщиной, на которой он намерен жениться .

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.