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Категорий: 18

Миллионы за ток-шоу: назван гонорар скопинского маньяка за съёмки на федеральном канале

Однако на какую именно передачу пригласили Мохова, не сообщается.

5 марта 2021, 07:18
<p>Скриншот © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=CCEB8Tt0Uv4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Криминальная Россия</a>"</p>

Скриншот © YouTube / "Криминальная Россия"

Вышедший на свободу после 17 лет заключения Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, может получить около трёх миллионов рублей за съёмки в телевизионном ток-шоу. Об этом сообщает КП, ссылаясь на осведомлённый источник.

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Ранее сообщалось, что после освобождения насильник отправился в Москву, чтобы быть "в самой гуще событий" и сняться в телевизионной передаче. Однако в какую именно программу пригласили скопинского маньяка, не сообщается. Стоит отметить, что своей поездкой в столицу Мохов нарушил условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это ему грозит штраф.

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Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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