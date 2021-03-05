Миллионы за ток-шоу: назван гонорар скопинского маньяка за съёмки на федеральном канале

Вышедший на свободу после 17 лет заключения Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, может получить около трёх миллионов рублей за съёмки в телевизионном ток-шоу. Об этом сообщает КП , ссылаясь на осведомлённый источник.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.