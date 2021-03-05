Миллионы за ток-шоу: назван гонорар скопинского маньяка за съёмки на федеральном канале
Однако на какую именно передачу пригласили Мохова, не сообщается.
Скриншот © YouTube / "Криминальная Россия"
Вышедший на свободу после 17 лет заключения Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, может получить около трёх миллионов рублей за съёмки в телевизионном ток-шоу. Об этом сообщает КП, ссылаясь на осведомлённый источник.
Ранее сообщалось, что после освобождения насильник отправился в Москву, чтобы быть "в самой гуще событий" и сняться в телевизионной передаче. Однако в какую именно программу пригласили скопинского маньяка, не сообщается. Стоит отметить, что своей поездкой в столицу Мохов нарушил условия административного надзора, установленного на шесть лет. За это ему грозит штраф.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
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