"Помогите!" Кот заговорил на русском языке, когда понял, что хозяева везут его к ветеринару
Как люди боятся стоматологов, так и наши питомцы совсем не в восторге от походов к ветеринару. Усатый герой этого материала даже заговорил на человеческом, чтобы его спасли.
Когда пользовательница "Тиктока" Натали grishuti везла своего кота на приём к ветеринару, питомец вёл себя буйно. От стресса мохнатый то кричал, то пытался вырваться наружу. Но в один момент с перепугу кот резко эволюционировал. Вместо того чтобы просто мяукать, он изо всех сил начать кричать... по-русски: "Помогите!" Такого поворота событий никто не ожидал.
Когда Натали поняла, что к чему, она быстро схватила телефон, чтобы запечатлеть мохнатое чудо. Девушка поняла, ролик точно станет вирусным, и была права. Через сутки после того, как видео было в "Тиктоке", его посмотрели почти миллион раз. Кто-то восхищался коммуникативными навыками усатого, а кто-то углядел жестокое обращение с животным.
Бедный кот заговорил, во как страшно😂😂😂
Взяли б на руки, успокоили😢 Так и сердечко разорваться может. Ещё и смеются. Я в шоке от таких "горе-хозяев"
Зачем его засунули в переноску, если он боится, да ещё и смеётесь... Лучше бы на руки взяли да успокоили, и сердце было бы в порядке... Сочувствовать надо
Впрочем, среди комментаторов были и те, кто просто насладился забавным роликом, не забывая пошутить.
Жалко, у котика телефона нет, позвонил бы уже в "911"!🥰
🤣🤣🤣🤣🤣Интересно, что он врачу наговорил? Страшно представить😂😂😂😂
WOW-news
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