Кот заметил камеру соседей и стал перед ней красоваться, обеспечив себя смешными кадрами
Думаете, кошки — самые фотогеничные существа на планете. Как бы не так.
Компания Ring занимается производством так называемых умных дверных звонков. В гаджетах бренда есть не только кнопка, активирующая звук, но и камера, и целая экосистема, позволяющая общаться с неожиданными гостями, даже не находясь дома. Один такой звонок недавно записал визит очень любознательной соседской кошки.
Ролик появился на официальном ютуб-канале компании-производителя, где моментально стал вирусным. Неудивительно, ведь главный герой видео всего за несколько секунд устроил целое шоу. Запись началась, когда сработали датчики движения. К тому моменту котик уже вплотную подобрался к камере и выглядел так, словно никогда не видел ничего более интересного.
Комичности кадрам добавляют искажённые пропорции мохнатого. В умные звонки специально устанавливают широкоугольные камеры, чтобы в их обзор попадало как можно больше пространства. Для котиков, подобравшихся вплотную к линзе, они предназначены не были. Зато запись получилась такой смешной, что пользователи "Ютуба" тут же поняли, что тоже хотят такой гаджет себе, пишет Daily Star.
Кот: "Ну вы там?"
Теперь я ОЧЕНЬ сильно хочу такой звонок себе!
WOW-animals
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