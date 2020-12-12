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Кот заметил камеру соседей и стал перед ней красоваться, обеспечив себя смешными кадрами

Думаете, кошки — самые фотогеничные существа на планете. Как бы не так.

12 декабря 2020, 16:00

Кадры из видео © YouTube / Ring

Компания Ring занимается производством так называемых умных дверных звонков. В гаджетах бренда есть не только кнопка, активирующая звук, но и камера, и целая экосистема, позволяющая общаться с неожиданными гостями, даже не находясь дома. Один такой звонок недавно записал визит очень любознательной соседской кошки.

Кадры из видео © YouTube / Ring

Ролик появился на официальном ютуб-канале компании-производителя, где моментально стал вирусным. Неудивительно, ведь главный герой видео всего за несколько секунд устроил целое шоу. Запись началась, когда сработали датчики движения. К тому моменту котик уже вплотную подобрался к камере и выглядел так, словно никогда не видел ничего более интересного.

Кадры из видео © YouTube / Ring

Кадры из видео © YouTube / Ring

Комичности кадрам добавляют искажённые пропорции мохнатого. В умные звонки специально устанавливают широкоугольные камеры, чтобы в их обзор попадало как можно больше пространства. Для котиков, подобравшихся вплотную к линзе, они предназначены не были. Зато запись получилась такой смешной, что пользователи "Ютуба" тут же поняли, что тоже хотят такой гаджет себе, пишет Daily Star.

Кот: "Ну вы там?"

Girls ph0ne

Теперь я ОЧЕНЬ сильно хочу такой звонок себе!

CJ Sanchez

Хозяйка сняла смешные разборки котёнка с его миской, в которую он случайно угодил лапой

Хозяйка сняла смешные разборки котёнка с его миской, в которую он случайно угодил лапой

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Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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