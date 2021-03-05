Вышедший на свободу скопинский маньяк находится в полиции
Он приехал в родной город и пытался остановиться в гостинице, но его оттуда со скандалом выгнали.
Отдел полиции, где находится Мохов. Фото © LIFE
Вышедший на свободу Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, снова оказался в полиции — на этот раз в своём родном городе. Об этом сообщает источник Лайфа.
По нашим данным, Мохов не задержан, в ОВД на него составляют протокол об административном правонарушении — всё из-за того, что он должен был прибыть в Скопин 4 марта, а явился ночью 5. После этого его должны отпустить.
РЕН уточняет, что минувшей ночью Мохов приехал в гостиницу в Скопине, но сотрудники, узнав в ночном госте освободившегося из колонии маньяка, отказали ему в заселении и со скандалом выгнали. После этого его забрала полиция.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей.
На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. При этом Мохов вышел под административный надзор, под которым останется ближайшие шесть лет. Однако он сразу же нарушил выданное ему в исправительном учреждении предписание и не прибыл в назначенный срок в свой дом на улице Октябрьской в Скопине.
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