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"Аэрофлот" опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропорту

По словам представителя перевозчика, для полносервисных компаний такая инициатива неактуальна.

5 марта 2021, 06:50

Фото © Pixabay

Инициатива о введении платной регистрации на рейс в аэропорту сейчас не обсуждается, заявил представитель "Аэрофлота" Михаил Дёмин.

"Речь [в публикациях СМИ] шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — всё больше людей пользуются онлайн-регистрацией", цитирует его РИА "Новости".

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Он добавил, что для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", инициатива неактуальна, так как регистрация на стойке в аэропорту — часть обычного сервисного цикла.

Напомним, ранее "Известия" сообщили, что в аэропортах России предлагается ввести услугу платной регистрации в аэропорту, то есть исключить обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за эту процедуру.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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