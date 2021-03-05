"Аэрофлот" опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропорту

Инициатива о введении платной регистрации на рейс в аэропорту сейчас не обсуждается, заявил представитель "Аэрофлота" Михаил Дёмин.

"Речь [в публикациях СМИ] шла об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сегодня, с одной стороны, тариф включает регистрацию на стойке, с другой — всё больше людей пользуются онлайн-регистрацией", — цитирует его РИА "Новости".

Он добавил, что для полносервисных компаний, таких как "Аэрофлот", инициатива неактуальна, так как регистрация на стойке в аэропорту — часть обычного сервисного цикла.

Напомним, ранее "Известия" сообщили, что в аэропортах России предлагается ввести услугу платной регистрации в аэропорту, то есть исключить обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за эту процедуру.

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