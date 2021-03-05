На заводе в Челябинской области прогремел взрыв, погиб отец шестерых детей

На заводе ООО "Южноуральская литейная компания" в Златоусте Челябинской области прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек, а ещё один пострадал. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что инцидент произошёл во время разгрузки автомобиля рядом с одним из цехов — взорвался кислородный баллон. Здание визуально не получило серьёзных повреждений, выбило только стёкла.

По информации портала 74.ru, погибший — отец-одиночка, на иждивении у которого находятся шестеро детей. Отмечается, что городские власти окажут помощь его семье.

По факту произошедшего следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

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