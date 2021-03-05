На заводе в Челябинской области прогремел взрыв, погиб отец шестерых детей
Как стало известно Лайфу, при разгрузке автомобиля рядом с одним из цехов взорвался кислородный баллон.
Фото © Соцсети
На заводе ООО "Южноуральская литейная компания" в Златоусте Челябинской области прогремел взрыв. В результате инцидента погиб один человек, а ещё один пострадал. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что инцидент произошёл во время разгрузки автомобиля рядом с одним из цехов — взорвался кислородный баллон. Здание визуально не получило серьёзных повреждений, выбило только стёкла.
По информации портала 74.ru, погибший — отец-одиночка, на иждивении у которого находятся шестеро детей. Отмечается, что городские власти окажут помощь его семье.
По факту произошедшего следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.
Ранее Лайф рассказывал о происшествии в Нижнем Новгороде. Утром 26 февраля в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке прогремел взрыв, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека были госпитализированы. Предварительной причиной случившегося власти назвали утечку газа из газораспределительной системы.
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