В России запустят проект для определения нуждающихся семей
Данная инициатива позволит выработать эффективные инструменты социальной политики и адресной помощи.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Федеральная налоговая служба (ФНС), Минтруд, Пенсионный фонд РФ и Росстат запустят в 2021 году пилотный проект, благодаря которому на основе данных государственных информационных ресурсов можно будет выявлять нуждающиеся семьи и оказывать им адресную поддержку. Соответствующее поручение дало Правительство РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФНС.
"Стоит особо подчеркнуть, что пилотный проект оценки доходов семей не направлен на контроль и не несёт фискальной функции, а позволит выработать эффективные инструменты социальной политики государства и адресной помощи тем, кто в этом нуждается", — отметили в службе.
Пилотный проект не предполагает организации нового взаимодействия между ФНС и Пенсионным фондом РФ, а оценка совокупного дохода и сопоставление с официальными данными статистического учёта будет осуществляться в Единой государственной системе социального обеспечения (ЕГИССО).
Как отметили в ФНС, на обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта, службе выделены дополнительные бюджетные ассигнования на 2021 года из резервного фонда Кабмина РФ. Благодаря этим средствам будут разработаны механизмы формирования реестров семей и домохозяйств, а также отобраны и выгружены в Пенсионный фонд РФ сведения о налогооблагаемых видах доходов.
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