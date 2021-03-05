Десяткам рыбаков в Приморье пришлось спасаться бегством с отколовшейся льдины. Видео © Instagram / volckodav23

В Приморском крае несколько десятков рыбаков спаслись с треснувшего ледового поля у пляжа Ханган рядом с городом Большой Камень. Видео в "Инстаграме" опубликовал один из очевидцев произошедшего.

"Лёд рвёт на Хангане. Все ломятся на берег. По ходу, палатка на той стороне так и останется", — сказал он на видео.

Трещина пошла у самого берега, и рыбаки вовремя успели её заметить. При этом многие прихватили с собой приспособления для подлёдного лова, но множество снастей и других принадлежностей всё же осталось на опасном участке. Всем пострадавшим удалось самостоятельно вернуться на берег, помощь спасателей в данном случае не понадобилась.

В МЧС отметили, что в ходе мониторинга ледовой обстановки были обнаружены трещины и проталины, выход на лёд сейчас представляет большую опасность для рыбаков. По данным спасателей, ледовое покрытие уже разрушено за мысом Песчаным. В бухтах Воевода и Новик ледовое поле осталось, как и между островами Попова и Русский в проливе Старка, однако на этом участке разрушение ледового покрытия происходит на глазах.

Граждан убедительно просят воздержаться от подлёдной рыбалки и не выходить на опасные участки. Это может стоить жизни.

Ещё одно подобное событие произошло на Сахалине в начале февраля, когда спасателям пришлось вытаскивать двух отчаянных рыбаков с отколовшейся льдины.

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