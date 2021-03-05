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Россиянки назвали важнейшие составляющие счастья

Это в том числе закрытый жилой вопрос и качественное питание.

5 марта 2021, 04:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Наличие собственного жилья, возможность пользоваться качественными медицинскими услугами являются основными составляющими "женского" счастья для 98% россиянок. Такие выводы были сделаны по итогам исследования компаний "Сбер Управление активами" и "Сбербанк Страхование жизни", сообщает РИА "Новости".

По итогам опроса выяснилось, что 97% опрошенных женщин считают, что семья должна иметь доступ к отличному образованию и здоровому питанию, 95% не представляют счастливой жизни без занятия спортом или любимым делом, а также полноценного доступа к культурным мероприятиям.

Опрос ВЦИОМа показал, кого из известных женщин россияне считают самыми настоящими

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При этом был сделан вывод, что женщины чаще мужчин готовы получать образование, больше трудиться и искать новую работу. Возможность улучшения своего положения благодаря получению образования увидели 93% опрошенных россиянок. Мужчин, придерживающихся аналогичного мнения, меньше — 86%.

Около 74% жительниц крупных российских городов заявили, что в основном или полностью довольны качеством своей жизни.

А в рамках другого опроса россиянки назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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