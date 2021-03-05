Всемирно известный ресторатор уволил зятя, из-за которого потерял миллионы долларов
Родственника заменят управляющим, "обладающим мировым опытом".
Джейми Оливер (слева) и Пол Хант (справа). Фото © Instagram / annamariehunt
Всемирно известный повар Джейми Оливер уволил зятя, Пола Ханта, с поста исполнительного директора своей сети ресторанов Jamie’s Italian за то, что компания понесла многомиллионные убытки. Об этом сообщает The Times.
По словам одного из источников издания, Хант, назначенный в 2014 году, изначально был непопулярен в компании и имел репутацию "некомпетентного хулигана". С 2018 года дела у сети шли не очень хорошо, а долги увеличивались. В 2019-м сеть рухнула окончательно, перейдя под внешнее управление, а тысяча сотрудников остались без работы.
При этом представитель Jamie Oliver Group заявил изданию The Sun, что отставка произошла по обоюдному согласию сторон. Хант, заметил он, сделал всё, чтобы стабилизировать и переориентировать бизнес после своего назначения, а также успешно справился с первой фазой пандемии коронавируса.
"После стратегического обзора было взаимно согласовано, что настало время найти управляющего, обладающего мировым опытом, чтобы вывести бизнес на следующий этап его эволюции", — сказал представитель.
Ранее Лайф сообщал, что Джейми Оливер наряду с коллегой Гордоном Рамзи и режиссёром Гаем Ричи обратился за господдержкой для выплаты зарплаты сотрудникам в разгар пандемии.
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