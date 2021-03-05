В Иркутске трамвай с отказавшими тормозами протаранил несколько машин. Видео © соцсети

В Иркутске у трамвая отказали тормоза, и он протаранил несколько машин. Это случилось на улице Челнокова в районе железнодорожного вокзала.

Фото © "ДТП 38RUS"

Инцидент случился на маршруте № 1. По предварительной информации, повреждено от шести до девяти легковых автомобилей. Пострадал один человек.

"У трамваев несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам. Несмотря на то что убытки водителям возместит страховая компания, поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим", — приводят местные СМИ слова Антона Красноштанова, первого заместителя мэра Иркутска.

Фото © "ДТП 38RUS"

Вагон относительно нестарый — 2009 года выпуска. Управлял им водитель второго класса.

А в Москве ранее трамвай загорелся прямо во время движения, когда в нём находились пассажиры.

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