В Рособрнадзоре не исключили отмену обязательного ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключает, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть отменён на обязательной основе. Поводом для рассмотрения такого варианта стала пандемия коронавируса. Однако такая мера будет касаться только тех выпускников, которые не собираются поступать в вузы.

"В прошлом году от ЕГЭ отказалось около 10% выпускников. В этом году будет примерно так же. 10% — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", — цитирует "Известия" слова Музаева.

Как отметил глава Рособрнадзора, одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вуз, предлагается вместо единых госэкзаменов сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику в формате государственного выпускного экзамена. Однако к 2030 году как сама процедура ЕГЭ, так и задания могут существенно измениться, пишет ТАСС.

"Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, всё это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике", — рассказал Музаев, подчеркнув, что полный отказ от ЕГЭ не планируется.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин назвал главный плюс единого государственного экзамена. По его мнению, такая форма аттестации даёт возможность школьникам из регионов поступать в столичные вузы.

Авторы