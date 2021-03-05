Дамы избегают кавалеров: в Китае собрались повысить пенсионный возраст
Гендерный дисбаланс в стране приводит к появлению "невостребованных" мужчин и снижению рождаемости.
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В ходе 14-й пятилетки (2021–2025 годы) Правительство КНР будет постепенно повышать пенсионный возраст, а также улучшит систему социального обеспечения. Об этом говорится в докладе о работе кабмина, с которым на открытии ежегодной сессии парламента выступил премьер Госсовета Ли Кэцян.
"Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95% населения", — сказал Ли Кэцян.
Ранее министр по гражданским делам КНР Ли Цзихэн заявил, что в демографии Китая наступил критический момент. Так, за последний год в стране было зарегистрировано 10 миллионов новорождённых, и это на 15% меньше, чем в 2019 году. По мнению экспертов, основной причиной снижения рождаемости стало не только нежелание молодых пар иметь детей из-за высокой стоимости содержания ребёнка, но и дисбаланс между мужским и женским населением.
Согласно данным Национального статистического бюро КНР, сейчас количество мужчин в стране превышает количество женщин более чем на 30 миллионов человек. Столь ощутимый разрыв обусловлен прежде всего "политикой одного ребёнка", от которой в стране отказались лишь в 2015 году, а ещё тем, что в китайских семьях традиционно отдают предпочтение сыновьям. В связи с этим правительство даже запретило определять пол ребёнка вплоть до его рождения, а также прерывать беременность по гендерным предпочтениям. Как пишет издание Global Times, многие эксперты отмечают, что постепенное выравнивание дисбаланса среди населения в последние годы обусловлено в основном старением — китайские женщины в среднем живут на пять лет дольше мужчин.
В то же время гендерный дисбаланс среди молодёжи в республике усилился. Так, на 100 женщин 30–34 лет приходится 101 мужчина, в группе от 25 до 29 лет — 107 мужчин, 20–24 лет — 115, а в подрастающем поколении (15–19 лет) соотношение юношей и девушек и вовсе составляет 118 к 100. Кроме того, в прошлом году на фоне низкого уровня рождаемости почти 52,7% от 10 миллионов новорождённых составили мальчики. В свете всего этого заместитель генерального секретаря Ассоциации развития аналитических центров Шаньси У Сюмин предложил разрешить надвигающийся демографический кризис с помощью организации браков между сельскими неженатыми мужчинами и одинокими городскими женщинами.
Также У Сюмин считает возможным инвестировать в профессиональное обучение "шэн-наня", что в переводе означает "невостребованные мужчины", то есть те, кому уже за 30, но они ещё холосты, а также отправлять мужчин из провинций в регионы с высокой плотностью женского населения.
Отмечается, что старение населения, которое обусловлено в том числе увеличением продолжительности жизни, создало множество проблем для общества и властей Китая. Пожилых людей необходимо содержать, поэтому многие города и провинции уже просто не справляются с бременем пенсионных выплат, а проблема одиноких стариков в стране с каждым днём только обостряется. Китайские эксперты полагают, что повышение пенсионного возраста не только поможет смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах республики, но и снимет нагрузку с детей, которые должны содержать своих престарелых родителей.
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