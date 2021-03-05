"Нашёл себе бабушку молодую": Скопинский маньяк вернулся домой и сразу заявил о женитьбе — видео
Он рассказал, что хотел бы встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.
Скопинский маньяк вернулся домой и сразу заявил о женитьбе. Видео © LIFE
Скопинский маньяк Виктор Мохов вернулся в дом в Рязанской области, где четыре года держал своих жертв. Корреспонденты Лайфа встретили освобождённого преступника в родном городе и узнали о его планах.
Мохов рассказал, что намерен практически сразу жениться.
"Нашёл себе бабушку молодую. Там встретил", — поделился маньяк с журналистами.
Насильник также рассказал, что хотел бы встретиться со своими жертвами, чтобы попросить у них прощения, а также намерен разыскать своих детей.
Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей.
На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. При этом Мохов находится под административным надзором, под которым останется ближайшие шесть лет. Однако насильник сразу же нарушил выданное ему в исправительном учреждении предписание и не прибыл в назначенный срок в свой дом на улице Октябрьской в Скопине.
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