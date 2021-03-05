В рязанской гостинице рассказали, почему отказались заселять скопинского маньяка

В гостинице рассказали, почему отказались заселять скопинского маньяка. Видео © Пятый канал

Скопинского маньяка Виктора Мохова, который после выхода на свободу отправился в свой родной город, отказались заселять в гостиницу из-за отсутствия свободных номеров в связи с ремонтом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителя отеля "Верда".

"Не заселили, значит, не было мест. Ремонт у нас идёт. У нас есть несколько номеров, но они заняты все", — заявили в гостинице.

Отмечается, что, по данным "Яндекса", отель имеет рейтинг в один балл. Бывшие постояльцы в основном отзываются негативно о своём проживании в нём. Главные претензии — хамство и грязь в номерах.

Пятый канал опубликовал запись со скопинским маньяком из гостиницы. На кадрах видно, что Мохов, когда ему отказывают в заселении, кому-то звонит и просит помощи.

Ранее Лайф рассказывал, что скопинский маньяк попал в полицию в родном городе. На него составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей.

На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. При этом Мохов находится под административным надзором, под которым останется ближайшие шесть лет. Однако насильник сразу же нарушил выданное ему в исправительном учреждении предписание и не прибыл в назначенный срок в свой дом на улице Октябрьской в Скопине.

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