Лиза Арзамасова пообещала сыну Авербуха исполнить для него танец Галины Сергеевны из "Папиных дочек". Видео © Instagram / liza_arzamasova

Сын бывшего фигуриста Ильи Авербуха Мартин уговорил свою мачеху, актрису Елизавету Арзамасову, исполнить для него знаменитый танец из сериала "Папины дочки". 3 марта наследнику спортсмена от предыдущей жены — Ирины Лобачёвой — исполнилось 17 лет. В свой день рождения мальчик попросил у супруги отца сделать ему такой необычный подарок. Видео с уговорами пасынка Арзамасова опубликовала в "Инстаграме" вместе с поздравлением именинника.

"С днём рождения, Мартин! Ты замечательный! Впереди — огромная и прекрасная жизнь! Пусть она будет счастливой!" — написала актриса.

В ролике Лиза сначала отвечала на все просьбы Мартина возражениями. "Потому что я не та уже. Галина Сергеевна не та. Жизнь идёт вперёд. Это было 13 лет назад. Многое упущено с тех пор. Какая-то лёгкость, задор", — говорила артистка. В ответ Авербух-младший напомнил, что у Арзамасовой тоже скоро день рождения (17 марта) и попросил её повторить для него тот самый танец в "свой" праздник. В итоге Арзамасова всё же поддалась на уговоры и согласилась станцевать, но только с условием, что пасынок будет делать это вместе с ней. Парень одобрил идею актрисы, и они с торжественным видом пожали друг другу руки. При этом их договорённость снимал на камеру сам Илья Авербух.

Фанаты Арзамасовой пришли в восторг от происходящего, ведь для многих девушка так и осталась Галиной Сергеевной из популярного сериала. Такие комментарии поклонники оставили под постом: "Лиза, просим", "Что ж, придётся вам тряхнуть стариной", "Теперь все ждём 17 марта".

Актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего экс-фигуриста Илью Авербуха в конце прошлого года. Известно, что у неё сложились очень тёплые отношения не только с супругом, но и с его сыном Мартином. Мальчик живёт с отцом и, судя по всему, прекрасно ощущает себя в компании молодой мачехи, которая всего на девять лет старше его. Супруги даже брали юношу с собой в свадебное путешествие в Сочи.

Ранее профессор психологии Борис Хигир предрёк браку Авербуха и Арзамасовой скорый конец.

Елизавета Арзамасова — российская театральная и киноактриса. Певица и автор собственных режиссёрских проектов. Несмотря на то что в фильмографии девушки более пятидесяти ролей, её имя все ещё ассоциируют с Галиной Сергеевной из семейной комедии "Папины дочки". Подробнее о жизни артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

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