Любителям игр рассказали, как обезопасить себя от мошенников

Для покупок в приложениях специалисты рекомендуют использовать отдельную карту с лимитом на траты или небольшим балансом.

Любители игр рискуют стать жертвами мошенников, если будут скачивать пиратские версии компьютерных приложений в Интернете, а также оплачивать внутриигровые покупки картами, на которых лежит много денег. Об этом говорится в сообщении "Роскачества".

Отмечается, что специалисты центра цифровой экспертизы организации проанализировали известные случаи мошенничества в Сети, связанные с приобретением и установкой компьютерных игр или внутриигровой валюты, и дали советы, как уберечь свои данные и деньги.

В первую очередь эксперты напомнили о появлении неофициальных мобильных клонов известных компьютерных игр, под личиной которых скрывались вирусы. Кроме того, были случаи распространения поддельных приглашений на бета-тестирование популярной игры, с помощью которых на устройство жертвы попадали зловредные программы. Также риск скачать вирус вместо нормального приложения возникает, когда пользователь устанавливает игру из неофициальных магазинов или торрент-трекеров.

В "Роскачестве" советуют не скачивать программы, патчи и дополнения с пиратских ресурсов и из неизвестных источников. Важно всегда проверять информацию, полученную в электронных письмах, на официальных страницах игр или в онлайн-сервисах. А при загрузке мобильных приложений на устройства следует обращать внимание на популярность, отзывы, рейтинг, количество скачиваний, а также на то, к каким функциям программа запрашивает доступ. Кроме того, следует использовать антивирус, который сможет вовремя распознать вредоносное программное обеспечение.

Специалисты также рекомендуют использовать для покупки приложений и внутриигровых приобретений отдельную карту с лимитом на траты или небольшим балансом на счету.