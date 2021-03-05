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Стоимость нефти Brent впервые с января 2020 года достигла $68 за баррель

Цена майского фьючерса выросла на 1,89%.

5 марта 2021, 07:49

Фото © Pixabay

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent достигла 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Стоит отметить, что в последний раз цена на это топливо находилась на такой отметке в январе 2020 года.

Таким образом, стоимость майского фьючерса выросла на 1,89%.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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