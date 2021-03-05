Стоимость нефти Brent впервые с января 2020 года достигла $68 за баррель
Цена майского фьючерса выросла на 1,89%.
Фото © Pixabay
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent достигла 68 долларов за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Стоит отметить, что в последний раз цена на это топливо находилась на такой отметке в январе 2020 года.
Таким образом, стоимость майского фьючерса выросла на 1,89%.
Ранее Лайф рассказывал, что ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане. Срок, до которого члены альянса должны компенсировать перепроизводство нефти, продлили до конца июля.
Выбор редакции
ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в России и Казахстане
Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года
Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы выдачи Тихановской
Любителям игр рассказали, как обезопасить себя от мошенников
Звезда телешоу пожаловалась на целлюлит и растяжки после родов, возмутив идеальной фигурой в белье
Комментариев: 0