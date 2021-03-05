Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы выдачи Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве официальную просьбу о выдаче Светланы Тихановской. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оппозиционерку намерены привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Кроме того, в Гомельский областной суд Генпрокуратурой направлено уголовное дело в отношении четырёх доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии, передаёт БелТА. Как указано в материалах дела, они, вступив в сговор с Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, намеревались назначить своих глав администраций и председателей исполнительных комитетов. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении начать процедуру экстрадиции Тихановской. Оппозиционерка обвиняется "в приготовлении к массовым беспорядкам" и "захвате зданий и сооружений". Замминистра иностранных дел Литвы заявил, что Вильнюс отказывается выдавать Тихановскую.

Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

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