Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы выдачи Тихановской

Ранее Вильнюс отказался экстрадировать оппозиционерку.

5 марта 2021, 07:28
<p>Светлана Тихановская. Фото © imago images / Lehtikuva</p>

Светлана Тихановская. Фото © imago images / Lehtikuva

Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве официальную просьбу о выдаче Светланы Тихановской. Как сообщили в пресс-службе ведомства, оппозиционерку намерены привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Кроме того, в Гомельский областной суд Генпрокуратурой направлено уголовное дело в отношении четырёх доверенных лиц экс-кандидата в президенты Белоруссии, передаёт БелТА. Как указано в материалах дела, они, вступив в сговор с Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, намеревались назначить своих глав администраций и председателей исполнительных комитетов. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении начать процедуру экстрадиции Тихановской. Оппозиционерка обвиняется "в приготовлении к массовым беспорядкам" и "захвате зданий и сооружений". Замминистра иностранных дел Литвы заявил, что Вильнюс отказывается выдавать Тихановскую.

Политолог объяснил, почему Тихановскую не получится экстрадировать в Белоруссию

Политолог объяснил, почему Тихановскую не получится экстрадировать в Белоруссию

Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Американский стратегический бомбардировщик совершил тренировочный полёт над Литвой

3 марта, 21:02

Россия максимально приблизилась к Белоруссии по уровню продовольственной безопасности

3 марта, 22:23

Всемирно известный ресторатор уволил зятя, из-за которого потерял миллионы долларов

сегодня в 04:26

Миллионы за ток-шоу: назван гонорар скопинского маньяка за съёмки на федеральном канале

сегодня в 07:18

Звезда телешоу пожаловалась на целлюлит и растяжки после родов, возмутив идеальной фигурой в белье

сегодня в 07:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1