Популярный пляжный курорт откроет границы для российских туристов

С 25 марта 2021 года Сейшельские острова вновь будут принимать иностранных туристов, за исключением граждан ЮАР, где недавно был обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом сообщает Seychelles News Angecy.

"Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всём мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками", — заявил министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонде.

Так, с конца марта для въезда на территорию Сейшельских островов понадобится только отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не позднее 72 часов до прибытия. Сообщается, что какие-либо дополнительные коронавирусные ограничения для туристов вводить не планируется. Остаются только общепринятые санитарные меры: ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

А ранее россияне назвали самые желанные страны для поездок после открытия границ. Любопытно, что 20% опрошенных предпочитали отдыхать внутри страны ещё до карантина и намерены продолжать это делать и впредь.

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