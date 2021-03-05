На Украине могут разрешить второе гражданство, но оно не должно быть российским
Сейчас идёт работа над внесением изменений в закон.
Фото © Александр Река / ТАСС
Украина планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами Европейского союза, но не с Россией. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Дипломат является последовательным сторонником этой идеи.
"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речи о любом двойном гражданстве…", — пояснил Кулеба в ходе пятничного брифинга.
Глава МИД Украины считает, что граждане Незалежной могут иметь паспорта тех стран, которые дружественно настроены и не несут никакой угрозы. Согласно украинской конституции, в стране действует единое гражданство.
Ранее сообщалось, что у главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство. Согласно конституции, граждане Украины не имеют права иметь второй паспорт, в этом же случае речь может идти о намеренном сокрытии.
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