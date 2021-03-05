Скопинский маньяк намерен разыскать своих детей и лично извиниться перед жертвами. Видео © LIFE

Вышедший на свободу после 17 лет заключения скопинский маньяк Виктор Мохов поведал журналистам о своих планах. По словам мужчины, он намерен разыскать своих детей и лично извиниться перед жертвами. Напомним, что старшая из пленниц Мохова Елена Самохина дважды рожала детей от насильника, которых тот потом подбрасывал к дверям частных домов или медицинских учреждений. На допросе преступник откровенничал, что даже испытывал к малышам отеческие чувства.

На вопрос журналиста, будет ли он разыскивать своих детей после стольких лет, Мохов ответил: "Обязательно!" Утвердительно он ответил и на вопрос о том, есть ли в планах встреча с пленницами.

"Конечно, желаю очень [встретиться с ними]. Лично попрошу у них прощения", — добавил Мохов.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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