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Цены на квартиры в Москве побили исторический рекорд

Ожидания экспертов о стабилизации показателей стоимости столичного жилья в текущем году пока не оправдываются.

5 марта 2021, 09:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По итогам февраля текущего года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках массового сегмента снова увеличилась, достигнув исторического максимума. Об этом свидетельствуют материалы компании "БЕСТ-Новострой", предоставленные порталу "Лента.ру". При этом ожидания некоторых участников рынка о стабилизации цен на столичное жильё в 2021 году пока не оправдываются, отмечают эксперты.

Согласно данным аналитиков по недвижимости, за прошлый месяц стоимость квадратного метра в новостройках стандартного класса, расположенных в старой Москве, выросла на шесть процентов (10,65 тысячи рублей) — до 190,36 тысячи рублей. В то же время в комфортклассе средняя стоимость квадрата увеличилась на пять процентов (плюс 10,86 тысячи рублей) — до 220,98 тысячи рублей соответственно. Таким образом, цены на строящееся жильё в столице обновили свой максимум, констатируют специалисты.

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При этом отмечается, что средний предлагаемый бюджет покупки квартиры в новостройках стандартного класса в феврале 2021-го уменьшился на 56 тысяч рублей, то есть до 6,91 миллиона рублей, а в сегменте комфорткласса бюджет покупки по итогам месяца вырос на четыре процента, или до 11,8 миллиона рублей.

"Льготная ипотека и периодически появляющиеся в СМИ новости о её возможном досрочном завершении, а также сокращение объёма предложения подогревают покупательский спрос, в то же время позволяя девелоперам и дальше планомерно повышать цены", — поясняют эксперты.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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