"Аэрофлот" увеличит топливный сбор на рейсы по России
Для тарифов класса эконом надбавка составит 150 рублей за сегмент.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
С 10 марта "Аэрофлот" на 10% повысит топливный сбор на рейсы внутри страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.
"Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, для тарифов класса эконом надбавка составит 150 рублей за сегмент. Отмечается, что с мая 2020 года по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах увеличилась на 40%. Этот сбор является мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. Весной прошлого года он был существенно снижен, добавил собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что с апреля россияне смогут пользоваться платным интернетом на коротких рейсах. Уже известны расценки на эту услугу.
Выбор редакции
"Газпром" предупредил об истощении запасов газа в Европе из-за холодов
В России могут повысить сборы за ущерб природе
Диетолог предостерегла россиян от обжорства блинами на Масленицу
Бородина рассмешила поклонников, примерив неудачную покупку из Интернета
В Киеве прошёл фестиваль украинского борща
Комментариев: 0