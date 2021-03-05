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"Аэрофлот" увеличит топливный сбор на рейсы по России

Для тарифов класса эконом надбавка составит 150 рублей за сегмент.

5 марта 2021, 16:58
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

С 10 марта "Аэрофлот" на 10% повысит топливный сбор на рейсы внутри страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.

"Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%", — рассказал собеседник агентства.

"Аэрофлот" опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропорту

"Аэрофлот" опроверг информацию о введении платной регистрации в аэропорту

По его словам, для тарифов класса эконом надбавка составит 150 рублей за сегмент. Отмечается, что с мая 2020 года по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах увеличилась на 40%. Этот сбор является мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. Весной прошлого года он был существенно снижен, добавил собеседник агентства.

Ранее Лайф рассказывал, что с апреля россияне смогут пользоваться платным интернетом на коротких рейсах. Уже известны расценки на эту услугу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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