"Аэрофлот" увеличит топливный сбор на рейсы по России

С 10 марта "Аэрофлот" на 10% повысит топливный сбор на рейсы внутри страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.

"Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, для тарифов класса эконом надбавка составит 150 рублей за сегмент. Отмечается, что с мая 2020 года по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах увеличилась на 40%. Этот сбор является мерой по частичной компенсации затрат на горюче-смазочные материалы. Весной прошлого года он был существенно снижен, добавил собеседник агентства.

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