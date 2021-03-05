Транзитные грузовики свыше 3,5 тонны переведут на ЦКАД с 5 апреля

С 5 апреля грузовики более 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А107 и А108. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что для тех участников движения, у кого уже есть пропуск, ничего не изменится. Также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М1).

"Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы. Транзитные грузовики при наличии альтернативы крайне плохо влияют на жизнедеятельность всех жителей Москвы и Подмосковья, создают многочисленные проблемы предприятиям, работающим в Московской области и Москве, для которых нет альтернатив и есть только МКАД", — сообщили в Дептрансе.

По данным ведомства, перевод транзитных фур на альтернативные трассы помог сделать движение быстрее и безопаснее. В частности, интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%, а средняя скорость движения увеличилась на 11%. При этом на скорость доставки и цены на продукты новые правила не повлияли — для фур с пропусками ничего не изменилось.

Напомним, оформить пропуск можно через портал mos.ru, услуга бесплатная.

Как уже сообщал Лайф, решение о переводе грузовиков на ЦКАД изначально было временным. Сделать это решили для того, чтобы разгрузить МКАД, на которой периодически образовывались гигантские пробки из большегрузов. Такие заторы практически полностью останавливали движение на кольцевой дороге и усложняли жизнь москвичам. Практика показала хороший результат, и уже 1 марта Сергей Собянин заявил, что перевод большегрузов на ЦКАД останется на постоянной основе.

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