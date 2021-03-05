Зеленский оставил Саакашвили без работы

Отмечается, что на посту Саакашвили заменит Георгий Цхакая, который ранее работал в налогово-таможенной службе Грузии. В указе ничего не говорится о причине исключения Саакашвили из состава совета.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со скандалом был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.