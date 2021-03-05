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Зеленский оставил Саакашвили без работы

Причина такого решения не указана.

5 марта 2021, 16:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3108999599130400/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили исключили из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий приказ, подписанный Владимиром Зеленским, опубликован на сайте главы Украины.

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Отмечается, что на посту Саакашвили заменит Георгий Цхакая, который ранее работал в налогово-таможенной службе Грузии. В указе ничего не говорится о причине исключения Саакашвили из состава совета.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со скандалом был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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