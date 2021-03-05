Зеленский оставил Саакашвили без работы
Причина такого решения не указана.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили исключили из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий приказ, подписанный Владимиром Зеленским, опубликован на сайте главы Украины.
Отмечается, что на посту Саакашвили заменит Георгий Цхакая, который ранее работал в налогово-таможенной службе Грузии. В указе ничего не говорится о причине исключения Саакашвили из состава совета.
Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со скандалом был выслан из Незалежной в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. До этого у него отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
Выбор редакции
Толпа снесла беспомощного охранника при штурме секонд-хенда на Украине — видео
Полиция Грузии с помощью перцового газа задержала главу партии Саакашвили Нику Мелию
В Турции со скульптуры после возмущения Украины стёрли карту России
"Аэрофлот" увеличит топливный сбор на рейсы по России
В США оценили "секретное" оружие российских Су-57, испытание которого попало на видео
Комментариев: 0