В Москве студентка умерла после тренировки в фитнес-клубе

Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Кадрия Ш. умерла на следующий день после того, как активно позанималась спортом в фитнес-клубе на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, причиной смерти 19-летней девушки стал травматический отрыв почки. Предположительно, студентка получила повреждение во время тренировки.

На следующий день после посещения фитнес-клуба учащуюся МГУ экстренно госпитализировали. Медики боролись за её жизнь, но не смогли спасти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Лайф рассказал, что в Новой Москве тренер по фигурному катанию схватила ребёнка за шкирку и швырнула на лёд. Свидетельницей жёсткой тренировки стала одна из мам, которую ужаснуло увиденное.

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