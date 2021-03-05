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Категорий: 18

В Москве студентка умерла после тренировки в фитнес-клубе

Предварительно, у девушки произошёл травматический отрыв почки.

5 марта 2021, 16:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Кадрия Ш. умерла на следующий день после того, как активно позанималась спортом в фитнес-клубе на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, причиной смерти 19-летней девушки стал травматический отрыв почки. Предположительно, студентка получила повреждение во время тренировки.

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На следующий день после посещения фитнес-клуба учащуюся МГУ экстренно госпитализировали. Медики боролись за её жизнь, но не смогли спасти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Лайф рассказал, что в Новой Москве тренер по фигурному катанию схватила ребёнка за шкирку и швырнула на лёд. Свидетельницей жёсткой тренировки стала одна из мам, которую ужаснуло увиденное.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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