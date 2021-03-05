В Москве студентка умерла после тренировки в фитнес-клубе
Предварительно, у девушки произошёл травматический отрыв почки.
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Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Кадрия Ш. умерла на следующий день после того, как активно позанималась спортом в фитнес-клубе на проспекте Вернадского. Об этом сообщает Пятый канал.
По предварительным данным, причиной смерти 19-летней девушки стал травматический отрыв почки. Предположительно, студентка получила повреждение во время тренировки.
На следующий день после посещения фитнес-клуба учащуюся МГУ экстренно госпитализировали. Медики боролись за её жизнь, но не смогли спасти. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Лайф рассказал, что в Новой Москве тренер по фигурному катанию схватила ребёнка за шкирку и швырнула на лёд. Свидетельницей жёсткой тренировки стала одна из мам, которую ужаснуло увиденное.
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