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Толпа снесла беспомощного охранника при штурме секонд-хенда на Украине — видео

Такую картину можно наблюдать в любом украинском городе в день завоза товара.

5 марта 2021, 15:48

Толпа снесла беспомощного охранника при штурме секонд-хенда на Украине. Видео © Соцсети

В Сети опубликовали очередное видео штурма секонд-хенда, но на этот раз события развернулись в Полтаве. Толпа, ожидающая, когда магазин начнёт работу, мощным потоком ринулась в открывшиеся двери, снося всё и всех на своём пути. Охранник в этой ситуации выглядел абсолютно беспомощным. На кадрах видно, что мужчина в камуфляже изо всех сил вцепился в перила лестницы, чтобы не оказаться под ногами покупателей.

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Ранее Лайф показывал похожее видео, снятое в Днепропетровской области. Там толпа покупателей, желающих попасть на открытие секонд-хенда, едва не затоптала пожилую женщину.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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