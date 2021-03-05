Толпа снесла беспомощного охранника при штурме секонд-хенда на Украине — видео

В Сети опубликовали очередное видео штурма секонд-хенда, но на этот раз события развернулись в Полтаве. Толпа, ожидающая, когда магазин начнёт работу, мощным потоком ринулась в открывшиеся двери, снося всё и всех на своём пути. Охранник в этой ситуации выглядел абсолютно беспомощным. На кадрах видно, что мужчина в камуфляже изо всех сил вцепился в перила лестницы, чтобы не оказаться под ногами покупателей.