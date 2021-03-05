Каменских в обтягивающих шортиках покорила фанатов свежим треком "Девочки рулят"

Украинская певица Настя Каменских выпустила трек под названием "Девочки рулят", который впоследствии войдёт в новый альбом исполнительницы. Артистка обратилась к фанаткам в "Инстаграме" и попросила поддержать её участием в челлендже.

Так, Каменских опубликовала снимок, на котором позирует в ярком и озорном наряде. В посте звезда подчеркнула, что миссия девушек — идти по жизни, наслаждаясь каждым моментом, а своим новым треком она хотела напомнить поклонницам об их индивидуальности и женственности.

"Этой песней я хочу сказать всем девушкам: вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные!" — написала Настя.

Одновременно с этим в сториз исполнительница призвала ценительниц её творчества поучаствовать в челлендже, а именно снять и опубликовать видео с треком. Многие девушки тут же откликнулись на предложение любимицы. При этом часть из них заявила, что с нетерпением ждёт выхода нового сборника певицы, который получил название "Красное вино".

А двумя месяцами ранее Каменских в маленьком купальнике показала себя со всех сторон, заставив фанатов завидовать её мужу.

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