Фильм про учительницу-порнозвезду признали лучшим на Берлинале

Фильм румынского режиссёра Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил главный приз Берлинского международного кинофестиваля. Церемония награждения состоится в июне этого года.

Сюжет киноленты Жуде рассказывает историю учительницы, интимное видео которой попало в Сеть и поставило на уши всю школу. Фильм снимали во время пандемии, поэтому все актёры на съёмочной площадке были в масках.

Отмечается, что Раду Жуде не в первый раз становится лауреатом Берлинского международного кинофестиваля. В 2015 году он получил награду за фильм "Браво!".

Ранее Лайф сообщал, что мультфильм "Душа" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм". Сюжет ленты развивается вокруг немолодого учителя музыки, мечтающего о выступлении в джазовом ансамбле.

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