Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Фильм про учительницу-порнозвезду признали лучшим на Берлинале

Церемония награждения запланирована на июнь.

5 марта 2021, 15:33
<p>Кадр из фильма "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно". Фото © <a href="https://www.berlinale.de/en/programme/202106025.html#gallery_gallery-filmstills-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">berlinale.de</a></p>

Кадр из фильма "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно". Фото © berlinale.de

Фильм румынского режиссёра Раду Жуде "Неудачный секс, или Сумасшедшее порно" получил главный приз Берлинского международного кинофестиваля. Церемония награждения состоится в июне этого года.

Сюжет киноленты Жуде рассказывает историю учительницы, интимное видео которой попало в Сеть и поставило на уши всю школу. Фильм снимали во время пандемии, поэтому все актёры на съёмочной площадке были в масках.

"Корона" о Елизавете II и "Ход королевы": какие ещё фильмы отметила премия "Золотой глобус"

"Корона" о Елизавете II и "Ход королевы": какие ещё фильмы отметила премия "Золотой глобус"

Отмечается, что Раду Жуде не в первый раз становится лауреатом Берлинского международного кинофестиваля. В 2015 году он получил награду за фильм "Браво!".

Ранее Лайф сообщал, что мультфильм "Душа" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм". Сюжет ленты развивается вокруг немолодого учителя музыки, мечтающего о выступлении в джазовом ансамбле.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1