"Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире

Российская вакцина "Спутник V" поднялась на второе место среди препаратов от коронавируса по числу стран, в которых они одобрены. Об этом сообщается на официальной страничке вакцины в "Твиттере" .

По данным на 4 марта 2021 года, британская противоковидная вакцина Oxford/AstraZeneca была зарегистрирована в 49 странах, "Спутник V" — в 45 государствах, а препарат консорциума Pfizer/BioNTech — в 43. Вакцина компании Moderna одобрена к применению в 19 странах, китайский препарат компании Sinopharm — в 18.