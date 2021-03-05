"Спутник V" обогнал Pfizer и стал второй по популярности вакциной в мире
Препарат отечественного производства зарегистрировало 45 стран мира.
Фото © Александр Щербак / ТАСС
Российская вакцина "Спутник V" поднялась на второе место среди препаратов от коронавируса по числу стран, в которых они одобрены. Об этом сообщается на официальной страничке вакцины в "Твиттере".
По данным на 4 марта 2021 года, британская противоковидная вакцина Oxford/AstraZeneca была зарегистрирована в 49 странах, "Спутник V" — в 45 государствах, а препарат консорциума Pfizer/BioNTech — в 43. Вакцина компании Moderna одобрена к применению в 19 странах, китайский препарат компании Sinopharm — в 18.
Фото © Twitter / sputnikvaccine
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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