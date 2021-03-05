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Росприроднадзор не обнаружил массовой гибели животных на побережье Чёрного моря

Ранее местные жители сняли на видео шокирующую картину.

5 марта 2021, 15:06

Росприроднадзор не обнаружил массового мора птиц на черноморском побережье в Краснодарском крае, о котором ранее сообщили местные жители. Специалисты ведомства взяли пробы воды в этом районе и пока ждут результатов исследования.

"Прокуратура там проводила рейды, мы тоже в этих рейдах принимали участие, но мы этих птиц не обнаружили. Мы взяли пробы воды, но они пока не готовы, будут готовы через неделю", — рассказали Лайфу в ведомстве.

Названы возможные причины массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря

Названы возможные причины массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря

Напомним, жители нескольких курортов Краснодарского края — Анапы, Джубги, Геленджика и других — обнаружили на побережье Чёрного моря большое количество трупов птиц и сняли на видео шокирующую картину. По данным местных СМИ, погибших пернатых оказалось около ста особей. В некоторых местах на берег также выбросило мёртвых дельфинов.

Однако краевая ветеринарная служба не считает, что причина мора в экологии — гибель птиц могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия и отсутствие кормовой базы.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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