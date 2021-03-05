"Я никого не оскорблял": Барецкий пожаловался на угрозы после слов о пустой могиле Фриске

Скандально известный российский шоумен Стас Барецкий, который стал популярным после короткого сотрудничества с рок-группой Сергея Шнурова "Ленинград", недавно шокировал родных и поклонников Жанны Фриске заявлением о том, что тела певицы в могиле нет уже давно: его якобы выкопали и похитили. Позднее эту информацию пришлось опровергать родственникам Жанны, которых скандальное заявление шоумена очень задело. Газета "КП-Петербург" пообщалась с Барецким и узнала, зачем он провоцирует людей, а также не боится ли он суда.

"Я делаю скандальные заявления по ритуальному бизнесу, потому что принимаю в нём участие. Я никого не оскорбил и говорю, что знаю. За что на меня в суд подавать? За то, что Жанны Фриске нет в могиле? Я же объяснил, что об этом мне сказал источник, который работает на этом кладбище. Я на него сослался", — пояснил Барецкий.

По словам шоумена, после заявлений о Фриске ему поступило несколько звонков с угрозами — неизвестные пообещали "завалить" Барецкого.

"Я 90-е прошёл, опыт есть. Так что ещё неизвестно, кто кого "вальнёт", если дело дойдёт до стрелки или перестрелки. Тут как повезёт", — добавил он.

Ранее Стас Барецкий предложил хоронить звёзд шоу-бизнеса на отдельном кладбище с танцплощадкой. По утверждению PR-директора артиста, проект поддержали многие знаменитости.

Авторы