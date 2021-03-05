Во Владимире суд назначил первый реальный срок участнику митингов в поддержку Навального

Злоумышленник, распыливший баллончик в лицо полицейскому. Видео © Соцсети

38-летний житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика в отношении полицейского во время несогласованной акции протеста 23 января. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону. По данным РИА "Новости", это первый реальный срок по делам, возбуждённым по несогласованным акциям этой зимой.

Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). При попытке скрыться его задержали. Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном.

"С учётом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сообщили в ведомстве.

Отметим, что правоохранительные органы возбудили уже 90 уголовных дел по факту преступлений, совершённых на незаконных акциях в январе и феврале этого года. За нарушение порядка организации либо проведения массовых акций предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уже уголовная.

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