Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Во Владимире суд назначил первый реальный срок участнику митингов в поддержку Навального

Местный житель получил три года колонии за распыление баллончика в полицейского.

5 марта 2021, 14:41

Злоумышленник, распыливший баллончик в лицо полицейскому.

Видео © Соцсети

38-летний житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика в отношении полицейского во время несогласованной акции протеста 23 января. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону. По данным РИА "Новости", это первый реальный срок по делам, возбуждённым по несогласованным акциям этой зимой.

Столичный омбудсмен насчитала пять тысяч задержанных на несогласованных митингах

Столичный омбудсмен насчитала пять тысяч задержанных на несогласованных митингах

Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). При попытке скрыться его задержали. Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном.

"С учётом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сообщили в ведомстве.

В суды Москвы поступило почти пять тысяч дел по незаконным протестам

В суды Москвы поступило почти пять тысяч дел по незаконным протестам

Отметим, что правоохранительные органы возбудили уже 90 уголовных дел по факту преступлений, совершённых на незаконных акциях в январе и феврале этого года. За нарушение порядка организации либо проведения массовых акций предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уже уголовная.

Соратник Навального объявил о прекращении незаконных акций до весны

Соратник Навального объявил о прекращении незаконных акций до весны

Суровое наказание ждёт и молодого человека, который вступил в драку с силовиками 23 января в столице. Сайд-Мухаммада Джумаева удалось взять в лесном массиве в Псковской области, когда он направлялся к латвийской границе. С собой у молодого человека были: два компаса, карта, деньги, телефон и еда. Позже его арестовали на два месяца, он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Члены штаба Навального привезли ему передачку в СИЗО-3 "Кольчугино" — видео

вчера в 10:58

СКР: В незаконных акциях 23 и 31 января участвовало 1,4 тысячи подростков

сегодня в 11:35

"Эти твари не понимают по-человечески": Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском языке

сегодня в 14:08

Вирусологи оценили возможность массовой вакцинации "Эпиваккороной"

сегодня в 15:12

Сбежавший от полицейских через окно 17-го этажа подросток дал первые показания

сегодня в 15:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1