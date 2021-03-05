Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных
Они появятся в трёх регионах.
Фото © belmarket.by
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в рамках его визита в Москву. Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнёрства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере. Об этом в своём телеграм-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.
Как указали в ведомстве, Шойгу и Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки. Их откроют в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.
Отмечается, что Шойгу пригласил коллег из соседней страны на Международную конференцию по безопасности, которая пройдёт в 2021 году. Он также указал, что белорусские военнослужащие могут поучаствовать в Армейских международных играх.
Напомним, в сентябре 2020-го глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил Белоруссию с рабочим визитом, целью которого было "обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества". В ходе встречи с Шойгу президент республики Александр Лукашенко рассказал, что попросил у своего коллеги из РФ Владимира Путина "некоторые типы вооружений".
Выбор редакции
"Кто найдёт — сразу заселяйтесь": Лукашенко рассказал о своём "дворце"
Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника Генштаба Гаспаряна
"Калашников" решил выпустить страйкбольный вариант АК-12
Вирусологи оценили возможность массовой вакцинации "Эпиваккороной"
Сбежавший от полицейских через окно 17-го этажа подросток дал первые показания
Комментариев: 0