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Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

Они появятся в трёх регионах.

5 марта 2021, 14:45
<p>Фото © <a href="http://www.belmarket.by/rossiya-i-belarus-sozdayut-tri-sovmestnyh-centra-po-podgotovke-voennyh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belmarket.by</a></p>

Фото © belmarket.by

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в рамках его визита в Москву. Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнёрства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере. Об этом в своём телеграм-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.

Как указали в ведомстве, Шойгу и Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки. Их откроют в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

Отмечается, что Шойгу пригласил коллег из соседней страны на Международную конференцию по безопасности, которая пройдёт в 2021 году. Он также указал, что белорусские военнослужащие могут поучаствовать в Армейских международных играх.

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Напомним, в сентябре 2020-го глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил Белоруссию с рабочим визитом, целью которого было "обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества". В ходе встречи с Шойгу президент республики Александр Лукашенко рассказал, что попросил у своего коллеги из РФ Владимира Путина "некоторые типы вооружений".

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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