Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным в рамках его визита в Москву. Министры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнёрства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере. Об этом в своём телеграм-канале сообщило Министерство обороны Белоруссии.

Как указали в ведомстве, Шойгу и Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров для совместной подготовки. Их откроют в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

Отмечается, что Шойгу пригласил коллег из соседней страны на Международную конференцию по безопасности, которая пройдёт в 2021 году. Он также указал, что белорусские военнослужащие могут поучаствовать в Армейских международных играх.

Авторы