"Кто найдёт — сразу заселяйтесь": Лукашенко рассказал о своём "дворце"

Лукашенко рассказал о своём "дворце". Видео © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет никакого "дворца", а заявления об обратном являются обманом. Он подчеркнул, что "чем страшнее ложь, тем больше веры этой лжи".

"Если кто-то найдёт дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Вы тоже принимаете участие. Я вам публично об этом говорю. <...> У меня есть дворец. По-моему, семь на восемь [квадратных метров] домик, где я вырос с матерью. Всё. Всё остальное принадлежит государству", — сказал глава республики на встрече с работниками мотовелозавода.

По его словам, такие заявления делаются извне, чтобы подорвать, "раскачать" обстановку в стране. Лукашенко также заявил, что готов лично показать свою недвижимость.

Ранее Лукашенко рассказал, что запретил бы в первую очередь при "настоящей диктатуре". Он отметил, что этому, увы, никогда не бывать.

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