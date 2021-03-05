Лукашенко рассказал, что запретил бы в первую очередь при "настоящей диктатуре"
Увы, этому никогда не бывать, отметил он.
Фото © ТАСС / Николай Петров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками мотовелозавода заявил, что если бы в стране была "настоящая диктатура", то в Минске было бы запрещено ездить на автомобиле, передаёт БелТА.
"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно", — сказал белорусский лидер.
В заключение Лукашенко подчеркнул, что он является ярым сторонником развития велосипедного спорта в стране. По его словам, от велосипеда больше пользы, чем от футбола или хоккея. Он отметил, что велосипеды любит с детства и катается на них до сих пор.
Ранее стало известно, что Лукашенко освободил старшего сына от должности своего помощника. А до этого белорусский лидер заявлял, что ни один его ребёнок не будет президентом Белоруссии после него. Он добавил, что в его семье это даже никогда не обсуждалось.
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