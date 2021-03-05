США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского и его семьи
Вашингтон обвинил олигарха в "причастности к значительной коррупции".
Фото © ТАСС / Сазончик Константин
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. По его словам, на посту главы Днепропетровской области Коломойский "использовал своё политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды".
"Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность (2014–2015 годы. — Прим. Лайфа), я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьёзную угрозу будущему страны", — говорится в заявлении Блинкена.
Ограничения предполагают запрет на въезд США самому бизнесмену, его жене и двум детям.
Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха в краже миллиардов долларов из "Приватбанка" и отмывании их в американских и мировых компаниях.
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