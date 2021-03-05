"А что Сёмин дал "Локомотиву"?" Широков наехал на легендарного тренера

"А что Сёмин дал "Локомотиву"? Команда при нём как-то вперёд шагнула? Конечно, нет! Титул взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперёд. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. Баринов — тоже, он был в системе. Как много Баринов при нём играл? Последний год. Но почему раньше не играл?" — приводит слова Широкова "РБ Спорт".