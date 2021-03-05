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"А что Сёмин дал "Локомотиву"?" Широков наехал на легендарного тренера

Экс-капитан сборной России считает, что "Локомотив" при Сёмине не сделал шаг вперёд.

5 марта 2021, 13:19

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Известный в прошлом футболист Роман Широков в интервью раскритиковал бывшего главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.

"А что Сёмин дал "Локомотиву"? Команда при нём как-то вперёд шагнула? Конечно, нет! Титул взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперёд. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. Баринов — тоже, он был в системе. Как много Баринов при нём играл? Последний год. Но почему раньше не играл?" — приводит слова Широкова "РБ Спорт".

Сёмин уже отреагировал на критику со стороны Широкова.

"У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков, — приводит слова Сёмина Sport24. — Не хочу ему никак отвечать. Зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и всё".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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