"А что Сёмин дал "Локомотиву"?" Широков наехал на легендарного тренера
Экс-капитан сборной России считает, что "Локомотив" при Сёмине не сделал шаг вперёд.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Известный в прошлом футболист Роман Широков в интервью раскритиковал бывшего главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.
"А что Сёмин дал "Локомотиву"? Команда при нём как-то вперёд шагнула? Конечно, нет! Титул взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперёд. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. Баринов — тоже, он был в системе. Как много Баринов при нём играл? Последний год. Но почему раньше не играл?" — приводит слова Широкова "РБ Спорт".
Сёмин уже отреагировал на критику со стороны Широкова.
"У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков, — приводит слова Сёмина Sport24. — Не хочу ему никак отвечать. Зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и всё".
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