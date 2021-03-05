По стопам Макгрегора: Последний Повелитель Стилей на пути к ещё одному титулу

Возглавит шоу в Неваде титульный поединок в полутяжёлом весе (93,0 кг), в котором сойдутся два действующих чемпиона организации: Ян Блахович и решивший попробовать себя в более тяжёлой весовой категории король среднего дивизиона Исраэль Адесанья.

Польский боец завоевал титул чемпиона в сентябре прошлого года, нокаутировав в схватке за вакантный пояс Доминика Рейеса. Мало кто мог подумать, что практически победивший легендарного Джона Джонса Рейес не сможет совладать в клетке с Блаховичем. Однако Ян в очередной раз продемонстрировал свой железный характер, красочно одолев фаворита. Всё же, несмотря на результат, поляка многие считают халифом на час, который в ближайшее время утратит свой статус. Так это или нет, покажет время, но в поединке с техничным и непобеждённым Адесаньей 38-летний атлет из Цешина может действительно испытать большие проблемы…

Карьера Яна в UFC напоминает американские горки. Дебютировав в топовом промоушене в 2014 году, Блахович на рубеже 2016–2017 годов оказался на грани увольнения. Этого чудом удалось избежать. Запредельная мотивация позволила поляку продемонстрировать свои лучшие качества и превратиться сначала в топа UFC, а впоследствии и в чемпиона. В 2019 году после сокрушительного поражения нокаутом Тиагу Сантусу вряд ли кто-то даже из самых преданных фанатов Польской Мощи мог предположить, что спустя год Ян станет лучшим из лучших… Но именно так и случилось!

Карьера 31-летнего Исраэля Адесаньи (20-0-0) складывается куда спокойнее. Нигериец провёл в восьмиугольнике девять успешных поединков, безраздельно правя средним весом.

Отчасти вылазка Повелителя Стилей в полутяжёлый дивизион — вынужденная мера. Иззи попросту уже не с кем биться в весовой категории 83,9 кг. Правда, Адесанья после боя с Блаховичем при любом его раскладе всё же вернётся в родную категорию, и речи о смене прописки нет. По словам нигерийца, он не стал к бою с более габаритным и физически мощным соперником менять свою подготовку или наращивать мышцы. Адесанья выйдет на этот поединок таким же, как и всегда, стараясь обыграть оппонента за счёт своей скорости и мастерства. Исраэль действительно гораздо техничнее Яна, учитывая его креативность ударной техники, но нельзя забывать о том, что Блахович является чемпионом мира по тайскому боксу и достаточно умелым грепплером. И как ни крути, а физическая мощь и сила — это всё же преимущество, а не наоборот.

Геймплан Адесаньи ясен как день: работа на очки, стремительные передвижения, попытки нанести больше ударов, пусть и без нокаутирующей мощи. Если Яну не удастся приблизиться к противнику, запереть его, обрушить на него град ударов, он проиграет. А при равном раскладе можно легко спрогнозировать, на чьей стороне окажутся симпатии судей… В случае успеха Исраэль повторит успех Конора Макгрегора и Рэнди Кутюра, ставших двойными чемпионами организации.

В со-главном событии в клетку вернётся тиран женского ММА Аманда Нунис (20-4-0).

И на этот раз нет никакой интриги в её выступлении. Вопрос лишь в том, дотянет ли фактурная австралийка Меган Андерсон (11-4-0) до финального гонга или проиграет досрочно? И стоит только удивляться, почему руководство UFC не организует третий поединок между Нунис и Валентиной Шевченко. Это единственное противостояние, которое имеет смысл как для бразильской Львицы, так и для киргизской Пули. Всё остальное — околачивание груш.

Тот самый недавний обидчик Блаховича Тиагу Сантус (21-8-0) проведёт в Лас-Вегасе претендентский бой против австрийца Александра Ракича (13-2-0).

Бойцы занимают вторую и четвёртую строчки рейтинга соответственно, и, по идее, опередить их в титульной гонке может только ветеран из Бразилии Гловер Тейшейра. Сантус проиграл два крайних поединка, уступив раздельным решением Джону Джонсу и досрочно 41-летнему Тейшейре. Ракич в крайнем выступлении оказался сильнее Энтони Смита, закрыв тем самым поражение Волкану Оздемиру.

Эти бойцы зайдут в клетку, если и не в прямом смысле убивать друг друга, то, по крайней мере, сделать нечто похожее. Смотрим в оба!

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