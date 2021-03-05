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Политолог назвал парадоксальным запрет на российское гражданство для украинцев

Кампания приурочена к принятию закона о санкциях против обладателей паспортов других стран, уверен он.

5 марта 2021, 13:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На Украине хотят разрешить иметь двойное гражданство, но оно не должно быть российским. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом назвал такую ситуацию парадоксальной и обосновал своё мнение.

"Ситуация, как и многое на Украине, парадоксальная. Дело в том, что на Украине никогда не было разрешено двойное гражданство, но в то же время сейчас там нет никакого наказания за это. Я так понимаю, они эту кампанию хотят сделать преддверием принятия закона Верховной рады по санкциям против тех, кто имеет это самое двойное гражданство", — сказал Жарихин.

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В то же время политолог заметил, что власти страны хотят наказывать тех, кто имеет двойное гражданство с Россией, а штрафовать за это всех — значит, "самим себе создавать проблемы". Он также уточнил, что значительная часть депутатов Рады и украинских чиновников имеют израильское гражданство, а некоторые — американское и немецкое.

"Формальный запрет на второе гражданство на Украине был всегда, а вот санкции за нарушение этого закона отсутствовали. Я думаю, им будет очень трудно сформулировать их в ближайшее время", — заключил Жарихин.

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А ранее Лайф писал, что на Украине предложили сажать за сокрытие информации о наличии российского гражданства.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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