Политолог назвал парадоксальным запрет на российское гражданство для украинцев
Кампания приурочена к принятию закона о санкциях против обладателей паспортов других стран, уверен он.
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На Украине хотят разрешить иметь двойное гражданство, но оно не должно быть российским. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Лайфом назвал такую ситуацию парадоксальной и обосновал своё мнение.
"Ситуация, как и многое на Украине, парадоксальная. Дело в том, что на Украине никогда не было разрешено двойное гражданство, но в то же время сейчас там нет никакого наказания за это. Я так понимаю, они эту кампанию хотят сделать преддверием принятия закона Верховной рады по санкциям против тех, кто имеет это самое двойное гражданство", — сказал Жарихин.
В то же время политолог заметил, что власти страны хотят наказывать тех, кто имеет двойное гражданство с Россией, а штрафовать за это всех — значит, "самим себе создавать проблемы". Он также уточнил, что значительная часть депутатов Рады и украинских чиновников имеют израильское гражданство, а некоторые — американское и немецкое.
"Формальный запрет на второе гражданство на Украине был всегда, а вот санкции за нарушение этого закона отсутствовали. Я думаю, им будет очень трудно сформулировать их в ближайшее время", — заключил Жарихин.
А ранее Лайф писал, что на Украине предложили сажать за сокрытие информации о наличии российского гражданства.
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