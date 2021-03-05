Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Политолог оценил возможность введения экономических санкций США и Великобританией против России

Они могут распространиться на суверенный долг и российских бизнесменов.

5 марта 2021, 10:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти США и Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в беседе с Лайфом выразил мнение, что сейчас Запад не готов к подобному противостоянию и, как следствие, обострению отношений с Россией.

"В большой политике работает принцип "угроза выше исполнения". И, на мой взгляд, сейчас коллективный Запад не готов к такому противостоянию и резкому обострению отношений с нашей страной. Всё-таки Россия является значимым мировым актором, причём как экономическим, так и политическим. Здесь просто идут заявления, чтобы продемонстрировать свою позицию и держать РФ в постоянном напряжении, используя тактику мелкого фола", — сказал Шатилов.

МИД России — об ответе на санкции США: Мы их скоро порадуем

МИД России — об ответе на санкции США: Мы их скоро порадуем

По словам политолога, скорее всего, санкции могут коснуться лишь каких-то "второстепенных фигур", которым просто запретят въезд на территорию Соединённых Штатов или Великобритании. Эксперт выразил уверенность, что США в этом вопросе "больше пугают, чем реально готовы сделать, так как у них есть ряд своих проблем". А кроме того, Россия не давала поводов для подобных действий, поэтому "идти с ней на принцип Запад не готов", отметил он.

"Прищучить основательно кого-то из лидеров российского бизнеса сейчас тоже сложно. Разве что Абрамовича где-то в Британии. Но англичане всегда рады подбросить дровишек в российско-американские отношения, хотя сами при этом занимают сбалансированное положение. Россия также подстраховалась и переформатировала свои финансовые активы, в частности золотовалютный резерв сейчас очень даже солидный", — добавил Шатилов.

СМИ: Запад может пойти на "экстремальные шаги" в санкциях против России

СМИ: Запад может пойти на "экстремальные шаги" в санкциях против России

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что безумные позывы в США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ.

В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.

Позднее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. Кремль же ответил, что Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посол РФ считает неприемлемыми претензии США по ситуации с правами человека в России

сегодня в 03:38

Бэнкси показал процесс создания граффити на тюрьме, где сидел Оскар Уайльд

вчера в 23:53

"Ни одним аргументом не убедите": Глава Минздрава Украины категорически против регистрации российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 11:06

Источник поставил под сомнение выводы NASA о самой серьёзной аварии в космосе за 5 лет

сегодня в 12:18

Рэпер 6ix9ine раскрыл причину своего исчезновения, выложив кадры, где он толще на 27 кг

сегодня в 12:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1