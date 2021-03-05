Политолог оценил возможность введения экономических санкций США и Великобританией против России
Они могут распространиться на суверенный долг и российских бизнесменов.
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Власти США и Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в беседе с Лайфом выразил мнение, что сейчас Запад не готов к подобному противостоянию и, как следствие, обострению отношений с Россией.
"В большой политике работает принцип "угроза выше исполнения". И, на мой взгляд, сейчас коллективный Запад не готов к такому противостоянию и резкому обострению отношений с нашей страной. Всё-таки Россия является значимым мировым актором, причём как экономическим, так и политическим. Здесь просто идут заявления, чтобы продемонстрировать свою позицию и держать РФ в постоянном напряжении, используя тактику мелкого фола", — сказал Шатилов.
По словам политолога, скорее всего, санкции могут коснуться лишь каких-то "второстепенных фигур", которым просто запретят въезд на территорию Соединённых Штатов или Великобритании. Эксперт выразил уверенность, что США в этом вопросе "больше пугают, чем реально готовы сделать, так как у них есть ряд своих проблем". А кроме того, Россия не давала поводов для подобных действий, поэтому "идти с ней на принцип Запад не готов", отметил он.
"Прищучить основательно кого-то из лидеров российского бизнеса сейчас тоже сложно. Разве что Абрамовича где-то в Британии. Но англичане всегда рады подбросить дровишек в российско-американские отношения, хотя сами при этом занимают сбалансированное положение. Россия также подстраховалась и переформатировала свои финансовые активы, в частности золотовалютный резерв сейчас очень даже солидный", — добавил Шатилов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что безумные позывы в США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ.
В начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.
Позднее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. Кремль же ответил, что Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие.
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