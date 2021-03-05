Политолог оценил возможность введения экономических санкций США и Великобританией против России

Власти США и Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в беседе с Лайфом выразил мнение, что сейчас Запад не готов к подобному противостоянию и, как следствие, обострению отношений с Россией.

"В большой политике работает принцип "угроза выше исполнения". И, на мой взгляд, сейчас коллективный Запад не готов к такому противостоянию и резкому обострению отношений с нашей страной. Всё-таки Россия является значимым мировым актором, причём как экономическим, так и политическим. Здесь просто идут заявления, чтобы продемонстрировать свою позицию и держать РФ в постоянном напряжении, используя тактику мелкого фола", — сказал Шатилов.

По словам политолога, скорее всего, санкции могут коснуться лишь каких-то "второстепенных фигур", которым просто запретят въезд на территорию Соединённых Штатов или Великобритании. Эксперт выразил уверенность, что США в этом вопросе "больше пугают, чем реально готовы сделать, так как у них есть ряд своих проблем". А кроме того, Россия не давала поводов для подобных действий, поэтому "идти с ней на принцип Запад не готов", отметил он.

"Прищучить основательно кого-то из лидеров российского бизнеса сейчас тоже сложно. Разве что Абрамовича где-то в Британии. Но англичане всегда рады подбросить дровишек в российско-американские отношения, хотя сами при этом занимают сбалансированное положение. Россия также подстраховалась и переформатировала свои финансовые активы, в частности золотовалютный резерв сейчас очень даже солидный", — добавил Шатилов.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что безумные позывы в США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ.

Авторы