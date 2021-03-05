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Песков — о возможности новых санкций США: Надеемся, что эти безумные позывы останутся только в СМИ

При этом Москва "прорабатывает различные сценарии, чтобы наилучшим способом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса".

5 марта 2021, 10:10

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Кремле надеются, что безумные позывы в США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подождите, ещё никто не ввёл санкций против крупных российских бизнесменов, и надеемся, что подобные безумные позывы останутся на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском истеблишменте. Вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Посмотрим, как будут развиваться события", — отметил он.

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При этом Песков отметил, что в Кремле тщательно фиксируют подобные сообщения, однако обвинения, которые выдвигают против РФ, безосновательны и голословны. При этом Москва "прорабатывает различные сценарии, чтобы наилучшим способом обеспечить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса".

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Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что власти США и Великобритании рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей применение химического оружия. По данным СМИ, британцы и американцы сейчас рассматривают различные варианты — от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до "экстремальных шагов" (рестрикций, связанных с суверенным долгом РФ).


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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