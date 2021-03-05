Песков — о возможности новых санкций США: Надеемся, что эти безумные позывы останутся только в СМИ
При этом Москва "прорабатывает различные сценарии, чтобы наилучшим способом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса".
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Кремле надеются, что безумные позывы в США ввести санкции против российских бизнесменов останутся только на страницах СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подождите, ещё никто не ввёл санкций против крупных российских бизнесменов, и надеемся, что подобные безумные позывы останутся на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском истеблишменте. Вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Посмотрим, как будут развиваться события", — отметил он.
При этом Песков отметил, что в Кремле тщательно фиксируют подобные сообщения, однако обвинения, которые выдвигают против РФ, безосновательны и голословны. При этом Москва "прорабатывает различные сценарии, чтобы наилучшим способом обеспечить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса".
Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что власти США и Великобритании рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, приписывая ей применение химического оружия. По данным СМИ, британцы и американцы сейчас рассматривают различные варианты — от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до "экстремальных шагов" (рестрикций, связанных с суверенным долгом РФ).
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