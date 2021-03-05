Бывшего мужа Айзы задержали на Бали за подделку ПЦР-теста
Не исключено, что теперь ему может грозить тюремный срок.
Фото © Instagram / aizalovesam
Бывший муж Айзы Анохиной Дмитрий Анохин и его новая спутница были задержаны на Бали. Их подозревают в подделке результатов ПЦР-тестов, сообщает DetikNews.
По данным портала, пару задержали в минувший вторник, 2 марта, в порту Падангбая, куда они прибыли с Ломбока. Поводом для ареста стал подозрительный вид результатов тестирования на коронавирус. Сообщается, что местные стражи правопорядка обратились в клинику, где якобы были проведены анализы Анохина и его девушки. Оказалось, что таких клиентов в учреждении не было.
По предварительным данным, Дмитрий Анохин и его подруга получили фальшивые документы от некоего Стива, с которым они накануне встречались в ресторане на Ломбоке.
На данный момент выясняются все детали произошедшего. Не исключено, что бывшему мужу Айзы и его спутнице грозит тюремный срок.
Ранее Айза Анохина прокомментировала слухи об опухоли. Поклонники заподозрили неладное после сообщения блогерши о новообразовании в желудке.
Айза Анохина — дизайнер, блогерша, известна многим как бывшая жена рэпера Гуфа. Родилась в Грозном, вскоре вместе с родителями переехала в Москву. После окончания школы Айза поступила в Лингвистический университет на факультет права и экономики. Однако после защиты диплома она не стала работать по специальности, а занялась дизайном одежды и украшений. Ещё с подросткового возраста девушка интересовалась красотой и модой, поэтому была в курсе последних мировых тенденций. Подробнее о биографии блогерши читайте на сайте uznayvse.ru.
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