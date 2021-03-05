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Еврокомиссия: Страны ЕС имеют право покупать вакцину "Спутник V"

Однако нести ответственность за все последствия применения этого препарата им придётся самим, предупредили в Брюсселе.

5 марта 2021, 13:03

Фото © Pixabay

Страны Евросоюза имеют все юридические права приобретать любые вакцины от коронавируса, в том числе российскую или китайскую, однако всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами. Такое заявление сделал в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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"Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", подтвердил он на брифинге в Брюсселе.

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Напомним, регулятор ЕС начал экспертизу регистрационного досье "Спутника V". Решение комитета было принято с учётом результатов лабораторных и клинических исследований препарата на взрослых людях. А ранее Словакия уже получила первую партию "Спутника V", не дожидаясь его регистрации в ЕМА. Она стала второй после Венгрии страной в ЕС, которая разрешила применение российской вакцины. Там считают полностью обоснованным использование в стране российского препарата.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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