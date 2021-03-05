Еврокомиссия: Страны ЕС имеют право покупать вакцину "Спутник V"

Страны Евросоюза имеют все юридические права приобретать любые вакцины от коронавируса, в том числе российскую или китайскую, однако всю ответственность за последствия их применения они будут нести сами. Такое заявление сделал в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.